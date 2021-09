«JLC Family» : Jazz va agrandir sa famille

La starlette de téléréalité attend son troisième enfant, avec son mari. Une bonne nouvelle pour le couple, après une période compliquée…

Jazz et sa petite famille sont aux anges: un troisième enfant viendra bientôt les rejoindre. Mercredi 1er septembre 2021, la starlette de l’émission de téléréalité JLC Family sur TFX, a annoncé sa nouvelle grossesse sur Instagram et sur Snapchat. «Après plus de six mois de secret, de mission intensive, de cachotteries, de rumeurs, de bonheur, mais aussi d’inquiétude, je vous annonce officiellement que la JLC Family va s’agrandir», a-t-elle écrit en légende d’une photo sur le réseau social où on la voit exhiber son ventre arrondi, avec son mari, Laurent, et leurs deux enfants, Chelsea, 3 ans, et Cayden, 2 ans.