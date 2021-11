JLC Family : Jazz va faire chanter ses enfants

La starlette de téléréalité a annoncé que sa fille de 3 ans et son fils de 2 ans se lançaient dans la musique. Tollé sur le Net.

Jazz et son mari, Laurent, sont parents de Cayden, 2 ans, et de Chelsea, 3 ans. Le couple attend un autre enfant.

Jazz et son mari, Laurent, qui vont bientôt agrandir leur famille, sont dans la tourmente depuis quelques jours. La raison? Les candidats de téléréalité, qui ont leur propre émission «JLC Family», sur TFX, ont annoncé que leurs deux enfants, Chelsea, 3 ans, et Cayden, 2 ans, allaient faire de la musique. Vendredi 12 novembre 2021, sur le compte Instagram de leur fillette, une photo a été publiée où on la voit dans un studio d’enregistrement avec un casque sur les oreilles. «J’ai quelque chose à vous annoncer. Mon petit frère et moi avons enregistré de la musique! Nous avons hâte de vous la faire découvrir bientôt», peut-on lire en légende du cliché.