Los Angeles : Jazz veut combattre son obésité

Après avoir beaucoup grossi à cause de troubles alimentaires, la youtubeuse est prête à retrouver la ligne.

Suivie par plus d’un million d’abonnés sur Instagram , Jazz Jennings est devenue une icône de la communauté LGBTQ aux États-Unis. Elle a en effet été la plus jeune transgenre à avoir médiatisé sa réassignation sexuelle dans sa propre émission de téléréalité, «I Am Jazz».

Mais la youtubeuse veut maintenant se reprendre en main. «Je suis prête à changer mes habitudes alimentaires», a-t-elle écrit, en précisant qu’elle avait le soutien indéfectible de sa famille, de ses amis et de professionnels qui l’aideront à atteindre son but. «Je sais que je peux perdre ces kilos et partager mes progrès avec vous tous, a-t-elle ajouté. Je vous aime et vous remercie de m’encourager dans ce combat que je vais gagner.» Ses followers ont été nombreux à la féliciter pour son courage et sa détermination.