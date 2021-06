Cyberattaque : JBS a versé une rançon de 11 millions de dollars à des hackeurs

Le géant mondial de la viande JBS avait indiqué aux autorités américaines être la cible d’une cyberattaque au rançongiciel fin mai.

«Au moment du paiement, la grande majorité des installations de l’entreprise étaient opérationnelles», a précisé JBS, qui est l’une des plus grosses entreprises agroalimentaires du monde. Il s’agissait de «veiller à ce qu’aucune donnée ne soit exfiltrée» et d’«éviter tout problème imprévu lié à l’attaque», selon le groupe.

Loin d’être la seule entreprise

Les serveurs sur lesquels sont basés les systèmes informatiques de JBS en Amérique du Nord et en Australie avaient été visés, paralysant notamment les activités du groupe en Australie et suspendant certaines lignes de production aux États-Unis. Outre au Brésil et dans les autres pays d’Amérique latine, JBS est présent aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni.