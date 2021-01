Claudio Capéo et son épouse, Aurélie, qui se sont rencontrés durant leur adolescence, sont parents de deux petits garçons

Claudio Capéo, 35 ans, n’est pas le genre d’artiste à qui le succès monte à la tête. Révélé dans «The Voice», sur TF1 en 2016, le chanteur, qui a vendu plus d’un million d’exemplaires de son premier album, «Un homme debout», n’a rien changé à son quotidien. Toujours installé dans un petit village en Alsace, le Français d’origine italienne mène une existence loin des paillettes, avec sa femme, Aurélie, avec laquelle il est en couple depuis l’âge de 18 ans, et leurs deux petits garçons, César, 7 ans, et Roméo, 20 mois. «J’ai ma vie toute simple en Alsace, je change les couches, je coupe du bois, je sors les poubelles, j’ai besoin de cet équilibre, loin des trucs un peu foufous à Paris», confie-t-il dans «Voici».