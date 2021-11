Yverdon-les-Bains (VD) – «Je cherchais de la convivialité, je n’ai tué personne»

Réputé pour des prises de position souvent cinglantes, Ruben Ramchurn comparaissait en audience pénale ce lundi matin . S'opposant à la sanction de 3000 francs infligée par le préfet du Nord vaudois , le président de l’UDC Yverdon a pu enlever son masque de protection pour défendre sa cause , alors que c’est p récisément p our ne pas en avoir porté un correctement, ni avoir respecté sa mise en quarantaine fin février, que l’Yverdonnois de 39 ans a été dénoncé aux autorités.

Le tribun, habitué aux coups d’éclats, a répondu très calmement aux que s tions s ur le déroulement des faits reprochés, tout en les réfutant . Son avocat, le conseiller national UDC Jean-Luc Addor , n’a pas donné dans le spectacle non plus. S ans partie adverse pour les contredire , les échanges sont restés sans fastes dans la petite salle du tribunal . L’avocat valaisan s ’est tout de même permis quelques boutades et sourires avec la présidente, rappelant qu’il était originaire de la région, de Sainte-Croix. Face à la magistrate et cinq journalistes, Ruben Ramchurn, lui, paraissait déterminé, mais tendu.