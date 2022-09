Taylor Russell cherche encore sa place

C’est plus qu’étrange, car je suis encore à un stade de ma vie où je cherche ma place. J’ai la chance d’avoir un tout petit groupe d’amis proches et je me repose sur eux le plus possible pour ne pas me faire happer par ce tourbillon. Cela ne m’empêche pas d’adorer rencontrer de nouvelles personnes et d’échanger avec elles. Je ne cherche pas à vivre à l’écart, même si je me protège.