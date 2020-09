Zurich«Je chercherai mon vélo jusqu’à la fin de ma vie»

«En 2011, j’ai parcouru avec ce vélo près de 9000 kilomètres à travers l'Amérique du Sud en un an et j’ai vécu une partie extrêmement importante de ma vie, se souvient Milena avec émotion. La valeur émotionnelle qui m’a été volée sur la terrasse ne peut en aucun cas être remplacée.» Entre-temps, elle a porté plainte auprès de la police et lancé un appel sur Facebook. «Je chercherai mon vélo jusqu’à la fin de ma vie.» De plus, elle a annoncé une récompense pour le moins élevée: «S'il y a des preuves qui permettent de retrouver mon compagnon de voyage, la récompense est de 1000 francs.»