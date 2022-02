Lucia Passaniti commençais à être frustrée

Lucia Passaniti : «Je commençais à être frustrée»

La comédienne Lucia Passaniti révèle les raisons qui l’ont poussée à abandonner son rôle dans la série «Ici tout commence», sur TF1.

L’annonce de son départ de la série «Ici tout commence», sur TF1, avait créé la surprise, au début du mois de février 2022. Cependant, Lucia Passaniti, qui incarnait Noémie depuis près d’un an et demi dans la fiction, n’avait pas donné les raisons de sa démission. Interviewée par le site Allo Ciné, la comédienne de 24 ans, qui a été critiquée pour sa nouvelle coupe de cheveux, a accepté d’en dire plus à ce sujet. «C’est un rythme de travail très particulier, qui demande d’être complètement impliqué dedans. Et aujourd’hui j’ai envie d’autre chose. Notamment d’écrire, et de m’essayer à d’autres formats, explique la Parisienne. Dans ma conception du métier d’acteur, il y a le fait de changer tout le temps de personnages et de toucher à plein de choses. Et là, je sentais que je commençais à être frustrée.»