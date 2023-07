Darmanin: «Je comprends cette émotion, cette colère, et cette tristesse»

Affirmant que «moins de 5% des policiers se sont mis en arrêt maladie ou ont refusé d’aller au travail», Darmanin a cependant souligné que la «fatigue» et la «colère» ne devaient pas leur faire «oublier le sens de leur mission», «au service de la population».

«Les policiers ont besoin d’avoir le soutien de leur ministre»

«Je comprends cette émotion, je comprends cette colère et je comprends cette tristesse», a-t-il déclaré à sa sortie du commissariat du XIX e arrondissement de Paris, juste avant de recevoir les représentants des syndicats place Beauvau.

Il était accompagné du préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, et du patron de la police nationale, Frédéric Veaux, dont les propos avaient provoqué un tollé chez les magistrats et la classe politique, quand il avait estimé qu’«avant un éventuel procès, un policier n’a pas sa place en prison». «C’est un grand policier, un grand flic», a dit Darmanin au sujet de Veaux, «je le soutiens totalement».

Les policiers «ont besoin d’avoir le soutien de leur ministre, ce que je suis venu répéter, et de leurs autorités hiérarchiques», a poursuivi Darmanin, alors qu’une grogne se propage en France après être partie il y a une semaine de Marseille où un agent de la Bac (brigade anticriminalité) a été incarcéré dans le cadre d’une enquête pour violences policières.

Le code 562, un «symbole contestataire»

Les protestations, qui se manifestent principalement par des mises en code 562 – un service minimum assuré dans les unités – et par des arrêts maladie, sont difficilement quantifiables. Le recours au code 562 et les arrêts maladie ont entraîné un net ralentissement de l’activité dans certains des plus gros tribunaux de France cette semaine, une baisse à pondérer toutefois avec la relative accalmie qui s’est installée après les émeutes urbaines du mois dernier.