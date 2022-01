Clones de «Wordle» : «Je comprends que j’ai dépassé les bornes. J’ai merdé»

Apple a supprimé des clones du jeu phénomène «Wordle» de l’App Store. L’un des développeurs de ces apps s’est repenti d’avoir cherché à tirer profit du fait que le jeu original n’était disponible qu’en version web.

Apple a confirmé au site Engadget avoir pris des mesures contre les clones de «Wordle» , jeu devenu un phénomène sur les réseaux sociaux. Plusieurs clones reprenant le même concept qui rappelle l’ancienne émission télévisée «Motus», la même interface utilisateur ainsi que le même nom ont vu le jour dans la boutique d’apps d’Apple depuis quelques jours, à la suite d’un article du «New York Times» qui a contribué à rendre le petit jeu de devinettes viral. Pour rappel, son but consiste à deviner un mot de cinq lettres par jour. Profitant du fait que son créateur, l’ingénieur britannique Josh Wardle installé à New York, aux États-Unis, ne propose pas de déclinaison sous forme d’app de son jeu uniquement disponible via un navigateur web, des développeurs s’en sont récemment chargés à sa place.

C’est le cas d’un certain Zach Shakked, dont l’app baptisée «Wordle - The App» est apparue ce lundi sur l’App Store. Alors que le jeu de Josh Wardle est gratuit, celle de cet entrepreneur tech proposait un mode pro facturé près de 30 dollars permettant de jouer de façon illimitée pendant un an. «Je comprends que j’ai dépassé les bornes. Et je ne ferai sûrement, sûrement plus jamais quelque chose comme ça. J’ai merdé», s’est-il repenti dans un message publié sur Twitter.