Football : «Je comprends qu’il se soit fâché, mais on a besoin de Messi»

Le président du FC Barcelone, Josep Bartomeu, a expliqué pour quoi le club n’avait pas laissé partir l’Argentin qui voulait s’en aller.

«Quand j’ai entendu que Messi était en colère parce qu’il voulait quitter le club, on a essayé de lui expliquer à lui, à ses agents, à son entourage que le Barça ne peut pas le laisser partir, parce qu’il est le meilleur (joueur) du monde et parce que nous commençons un nouveau projet avec Koeman, avec de nouveaux joueurs, et Leo Messi est la clé de ce nouveau projet», a déclaré Bartomeu.