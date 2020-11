La politique en matière de visite aux soins palliatifs varie selon les établissements du canton. iStock

Habitante de la Riviera, elle accompagne un proche aux soins palliatifs à l’Hôpital de Lavaux. Le secteur en question n’autorise en principe que la visite d’une seule personne par jour, à raison de maximum une heure. «C’est pas normal que les horaires soient aussi restreints. Je comprends qu’il y ait des règles, mais il est en fin de vie…», regrette cette lectrice.

Katia Perrochet, assistante de direction et chargée de communication de l’établissement de Cully, répond que «les limitations de temps de visite et la réduction des interactions ont pour objectif de limiter les risques de transmission du Covid, et ainsi protéger le patient, les autres résidents et collaborateurs d’une éventuelle contamination.» Car «une hospitalisation à l’unité de soins palliatifs n’est pas forcément synonyme de fin de vie, rappelle, quant à lui, Joakim Faiss, membre du service communication de l’Hôpital du Valais. Certains patients vont rentrer à domicile après une courte hospitalisation et sont soumis aux mêmes règles sanitaires que les autres.»

Inégalité de traitement

Si les établissements hospitaliers du canton se réfèrent tous aux recommandations de l’Unité cantonale vaudoise d’hygiène, prévention et contrôle de l’infection HPCi, chacun est libre d’appliquer sa propre politique aux soins palliatifs. «Les établissements hospitaliers sont les mieux à même d’évaluer et définir les règles qu’il est possible de mettre en place dans leur établissement, en fonction de la spécificité des lieux et de leur organisation», explique Chrystel Domenjoz, déléguée à la communication au Département vaudois de la santé. Mais la lectrice de la Riviera dénonce une inégalité de traitement.

Au CHUV est autorisé «un passage de deux personnes proches par jour et par patient au sein de l’unité de médecine palliative aiguë. Nous planifions les visites des proches afin d’assurer des rencontres dans le respect des mesures d’hygiène imposées par la pandémie. Et la durée d’une visite dépend de la situation clinique du patient pris en charge», informe Kevin Gertsch, adjoint aux relations médias. À la Fondation Rive-Neuve à Blonay, les passages doivent être relativement courts, mais aucune limitation n’est toutefois imposée. Et pour autant qu’ils soient en bonne santé, les proches d’un résident peuvent être jusqu’à deux à la fois dans la chambre.

Au service des soins palliatifs de l’Hôpital d’Orbe s’applique une politique du «cas par cas en fonction de l’état de santé du patient. Mais le conjoint ou la personne référente n’a pas de contrainte en matière de visite. Nous leur demandons simplement de respecter les horaires convenus et de se limiter à une visite par jour, mais sans limite de temps », annonce Loïc Favre, responsable de la communication des Établissements hospitaliers du Nord vaudois.

Exceptions en fin de vie imminente

Si pour la famille d’un patient, le temps de la visite, quel qu’il soit, est toujours trop court, la mesure est toutefois assouplie dans tous les établissements vaudois lors d’adieux. «Nous évaluons et autorisons, au cas par cas, la flexibilisation des visites lorsque la situation du patient le nécessite, comme par exemple en cas de fin de vie imminente», détaille Kevin Gertsch pour le CHUV. Pareil à l’Hôpital de Lavaux, où les «limites peuvent être largement dépassées» : «L’institution accepte, voire encourage des instants privilégiés d’accompagnements et d’adieux», conclut Katia Perrochet, également assistante de direction de l’établissement.