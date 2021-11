Libéré, Rudy Guede accuse à demi-mot Amanda Knox

Meurtre de la colocataire d’Amanda Knox : «Je connais la vérité, et elle connaît la vérité»

Libéré après avoir passé 14 ans derrière les barreaux, Rudy Guede continue de nier avoir tué Meredith Kercher. Il semble pointer du doigt Amanda Knox.

Depuis la fin de cette affaire hors norme, l’Américaine aujourd’hui âgée de 34 ans peine à se défaire de son image de sulfureuse suspecte. Et ce ne sont pas les propos de Rudy Guede qui vont faire avancer sa cause. Interrogé par le tabloïd britannique, l’Ivoirien présente d’abord ses condoléances à la famille de Meredith Kercher et explique leur avoir écrit une lettre. «La cour a admis le fait que j’ai essayé de la sauver en appliquant des serviettes sur ses blessures», plaide-t-il ensuite.

Le mari d’Amanda Knox contre-attaque

Guede revient sur le soir du meurtre, et répète qu’il n’est pas l’auteur des coups fatals: «Le tribunal m’a condamné pour complicité de meurtre uniquement parce que mon ADN était présent, mais les documents indiquent que d’autres personnes étaient présentes et que je n’ai pas infligé les blessures mortelles», martèle-t-il, tout en refusant de donner des noms. Veut-il parler d’Amanda Knox? «Je ne veux rien dire d’autre, si ce n’est qu’elle devrait lire les documents. Comme je vous l’ai dit, ils disent que d’autres personnes étaient là et que je n’ai pas porté les coups de couteau. Je connais la vérité et elle connaît la vérité», conclut-il.