Hockey sur glace - «Je connais mon équipe par coeur, elle va réagir»

L’équipe de Suisse a été déclassée par la Suède mardi. Mais le tournoi est encore long. Claudio Thoma/freshfocus

«Ils n’avaient pas le droit de perdre ce match après leurs deux défaites contre le Danemark et la Biélorussie, et ils ont tout simplement été plus déterminés et agressifs que nous», a expliqué Patrick Fischer en conférence de presse, quelques instants après la débâcle 7-0 contre la Suède.

Le coach national n’a pas voulu «faire tout un plat» de cette défaite monumentale – en tout cas pas devant les médias – et le patron de l’équipe de Suisse s’est dit confiant pour la suite du tournoi. «Je connais mon équipe par coeur, elle va réagir, ne vous inquiétez pas pour cela», a dit le Zougois de 46 ans, qui n’avait jamais été autant déclassé dans un match depuis sa prise de fonctions aux Mondiaux 2016 en Russie.

Une Suède dos au mur

« La Suède a travaillé plus fort que nous , c’est un fait. Nous avons accordé des buts faciles et nous les avons mis en confiance. Nous sommes en mode play-off : i l faut oublier cette défaite et nous projeter sur la suite. » La suite, c’est jeudi, avec au programme un match contre la Slovaquie (15h15), une sélection invaincue en trois matches et qui vient d’ailleurs d’épingler la Russie.

Là, on peut dire que nous avons de nouveau les pieds sur terre. C’était une très bonne leçon pour la suite.» Tristan Scherwey

Pour Tristan Scherwey, un des internationaux qui n’a pas sombré contre les Suédois, la claque de mardi servira au moins de leçon. Le Fribourgeois du SCB était toutefois remonté après la claque reçue par son équipe. «Là, on peut dire que nous avons de nouveau les pieds sur terre, a imagé le puncheur de la sélection. C’était une très bonne leçon pour la suite. Cette défaite fait mal, elle est même inacceptable. Nous devons de nouveau mouiller le maillot, nous devons le faire pour nous-mêmes et pour nos supporters. Contre les Suédois, je ne pense pas que beaucoup de joueurs ont pris des bleus pour essayer d’aller marquer un but…»