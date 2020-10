Christoph Blocher : «Je constate que mes forces diminuent, comme ma mémoire»

L’ancien Conseiller fédéral et pilier de l’UDC Christoph Blocher annonce son retrait complet de la politique. Il fête dimanche ses 80 ans.

Le tribun zurichois n’intervient pratiquement plus dans les affaires courantes. Les jeunes doivent prendre le relais, estime-t-il. Une nouvelle ère arrive. Et sur l’Europe, il n’y aura plus d’initiative de sitôt.