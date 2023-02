Ville de Genève: «Je crains une fuite de données» via l’intelligence artificielle

Risques confirmés

Les craintes de l’élu ne sont clairement «pas dénuées de sens», abonde Paul Such, spécialiste en cybersécurité et patron de l’entreprise Hacknowledge. Le risque que des données soient utilisées par des personnes à qui elles n’étaient pas destinées «est, en fait, réel pour tous les services en ligne sur le cloud. Même des recherches sur un traducteur de langues, par exemple, sont envoyées sur des ordinateurs externes à l’entreprise. Dans notre domaine d’activité, il y a une phrase qui dit: «There is no cloud, it’s just someone else’s computer» (ndlr: il n’y a pas de cloud, c’est juste l’ordinateur de quelqu’un d’autre).»