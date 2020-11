France : «Je crie à l’aide. Je me demande si ce sont de vrais policiers»

Des images de vidéosurveillance enregistrées samedi montrent des représentants des forces de l’ordre passer à tabac un producteur de musique noir. L’IGPN a été saisie.

Une vidéo montrant des policiers tabasser un producteur de musique noir, samedi à Paris, tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Le parquet a ouvert une enquête pour «violences» et «faux en écriture publique», et le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a demandé jeudi la «suspension» de plusieurs agents.

Une pluie de coups

Sur la vidéo dévoilée par Loopsider, un homme appelé «Michel», qui ne porte pas le masque obligatoire en public, subit de nombreux coups de la part de policiers alors qu’il se trouve à l’entrée d’un studio de musique. «Je crie à l’aide. (…) Je me demande même si ce sont de vrais policiers», témoigne-t-il. Selon Loopsider, la victime a reçu une vingtaine de coups de poing, une dizaine de coups de pied, et une quinzaine de coups de matraque. Sous l’œil d’une caméra de surveillance, les policiers ont tenté d’étrangler Michel, qui affirme avoir été traité à plusieurs reprises de «sale nègre».

Après cette interpellation violente, l’homme a dans un premier temps été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête pour «violences sur personne dépositaire de l’autorité publique» et «rébellion». Mais le parquet a classé cette enquête, et ouvert mardi une nouvelle procédure pour «violences par personnes dépositaires de l’autorité publique» et «faux en écriture publique», confiée à l’Inspection générale de la police nationale (IGPN).