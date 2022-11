Louis Tomlinson s'affirme en solo

Avec «Faith in the Future», à paraître le 11 novembre, Louis Tomlinson livre un deuxième album inspiré et s’affirme en solo.

Le Britannique s’est dit fier du succès de Harry Styles, son pote du boys band One Direction. IMAGO/ZUMA Wire



Le membre de One Direction s’est bien entouré pour concocter une pop bigarrée où sonorités rock et hymnes grandiloquents occupent une place de choix. «Faith in the Future» est le disque de la maturité pour le Britannique de 30 ans, qui voit l’avenir avec optimisme après des coups durs.

Pourquoi avez-vous choisi de mettre les guitares en avant dans ce deuxième album?

Parce que c’est plus en phase avec ce que j’aime écouter et la musique avec laquelle j’ai grandi. J’ai collaboré notamment avec Rob Harvey, ex-leader de The Music, qui accompagne maintenant Kasabian en tournée. En m’entourant d’artistes comme lui, les chansons gagnent en qualité. En bossant juste avec des faiseurs de tubes, la musique perd parfois de son âme.

Vous flirtez avec des ambiances funky, punk ou dance. Avez-vous gagné en assurance?

J’ai pu donner une poignée de concerts juste avant le début du Covid, et la réaction du public a boosté ma confiance en moi. Et puis je trouve que j’étais trop en quête de crédibilité dans mon premier album. J’avais banni certains sons et genres musicaux, alors que cette fois j’ai été plus souple.

Dans vos textes, vous répétez que le changement est inévitable. La trentaine vous aide à l’accepter?

Probablement. Je résistais au changement quand j’étais plus jeune, ce qui est normal. Je pense aussi que j’ai eu beaucoup de temps pour réfléchir pendant le confinement. Ça m’a permis d’appréhender un peu ce qui s’est passé ces dix dernières années. Le disque est imprégné d’une certaine nostalgie, parce que j’ai eu le temps de me pencher sur le passé et de le célébrer.

Pourquoi avez-vous eu du mal à accepter la pause de One Direction en 2016?

Parce que je ne connaissais rien d’autre que ce groupe. À 12 ans, je ne rêvais pas forcément de devenir chanteur. Je me suis retrouvé dans cette situation avec One Direction et, quand ça a disparu, je me suis demandé ce que j’allais bien pouvoir foutre. Et puis j’ai pensé naïvement que notre séparation était temporaire.

Êtes-vous fier du succès en solo de Harry Styles et des autres?

À fond. Je connais tous ces gars comme personne d’autre. J’ai grandi avec eux, d’une certaine façon, en particulier Niall, Harry et Liam. Ils avaient tous 16 ans quand on a démarré dans le groupe. Je suis donc hyperfier de leur réussite.

Que représente pour vous le titre de l’album, «Faith in the Future» («Foi en l’avenir»)?