Il avait tenté de fuir la police pendant plus d’une heure, en novembre 2017. Un manager de 33 ans a comparu mercredi devant le Tribunal de district de Bülach (ZH) pour mise en danger de la vie d’autrui et divers délits de la route. Le jour des faits, le trentenaire avait d’abord percuté latéralement un car postal avant de se livrer à une course-poursuite avec la police, à très haute vitesse et sous l’emprise de cocaïne.