États-Unis : «Je déteste dire ça, mais on aurait dit un long objet cylindrique»

Le pilote d’un Airbus de la compagnie American Airlines qui reliait dimanche Cincinnati à Phoenix a contacté la tour de contrôle pour signaler la présence d’un objet ressemblant à un missile. Ou à autre chose?

Un incident est survenu dimanche lors d’un vol de la compagnie American Airlines reliant Cincinnati (Ohio) à Phoenix (Arizona). Selon The Drive , l’Airbus A320 volait à 11’000 mètres au-dessus du Nouveau-Mexique à une vitesse de 740 km/h quand le pilote a repéré quelque chose d’inquiétant. Dans une transmission radio captée par Steve Douglass , blogueur spécialisé dans l’aéronautique, on peut entendre le commandant de bord s’adresser à la tour de contrôle d’Albuquerque: «Est-ce que vous avez des cibles là-haut? Quelque chose vient de passer juste au-dessus de nous», annonce-t-il.

Le pilote ajoute: «Je déteste dire ça, mais on aurait dit un long objet cylindrique qui ressemblait presque à un missile de croisière. Il se déplaçait très rapidement au-dessus de nous.» L’Autorité fédérale de l’Aviation américaine (FAA) n’a pas encore authentifié cet enregistrement. Selon Steve Douglass, aucun appareil militaire ne se trouvait dans le coin à ce moment-là, et le vol AA 2292 a atterri à Phoenix sans encombre.

Des rencontres inexpliquées

Cette mystérieuse rencontre rappelle un incident survenu il y a près de trois ans dans la même région. Le 24 février 2018, deux pilotes aux commandes de deux avions différents – un Learjet et un Airbus – avaient signalé, à quelques minutes d’intervalle, la présence d’un objet non identifié au-dessus d’eux. «Je n’ai pas pu savoir si c’était un ballon ou autre chose. Mais c’était juste un vrai faisceau de lumière ou un gros reflet, et il se trouvait plusieurs centaines de mètres au-dessus de nous en allant dans la direction opposée», avait alors décrit Blenus Green, pilote de l’American Airlines.