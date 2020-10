FKA Twigs«Je devais être excellente»

Si FKA Twigs est une perfectionniste et une travailleuse acharnée, cela n’est pas dû au hasard. Depuis son enfance, la chanteuse britannique a été conditionnée par ses parents à donner le meilleur d’elle-même, dans toutes ses activités. Tout ça à cause de ses origines ethniques. Née d’une mère britannico-espagnole et d’un père jamaïcain, l’artiste de 32 ans a subi une sacrée pression. «Si je voulais gagner une compétition de danse, je ne pouvais pas me permettre d’être bonne. Je devais être excellente», confie l’ex-fiancée de Robert Pattinson dans «New York Times Greats». Pour sa famille, l’échec n’était pas une option. «C’était tellement évident que je gagne, qu’il aurait été ridicule que cela ne soit pas le cas. J’ai vraiment entendu ça», se souvient-elle.