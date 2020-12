Devenue célèbre dans le monde entier grâce à son rôle d’Eleven dans la série «Stranger Things», sur Netflix, Millie Bobby Brown doit désormais faire face à des fans irrespectueux. Alors qu’elle faisait ses courses de Noël avec sa mère dans un centre commercial, lundi 30 novembre 2020, l’actrice de 16 ans a été malmenée par une autre cliente qui l’avait reconnue. Choquée par cette rencontre, Millie a raconté sa mésaventure via une vidéo sur Instagram . «Elle m’a demandé si c’était bien moi, a expliqué Millie. Puis elle m’a demandé si elle pouvait faire une vidéo de moi. J’ai répondu non. Je n’ai pas besoin de me justifier auprès de quiconque.»

Mais la jeune femme ne l’a pas écoutée. «Elle est repassée devant moi et a commencé à me filmer. Je lui ai dit : «Je suis un être humain! Qu’est-ce que je peux te dire d’autre?» a continué la star, émue aux larmes. Cela me rend folle quand les gens tentent de dépasser les bornes. J’aimerais juste qu’ils soient plus respectueux.» Et la jeune Britannique de faire une mise au point, afin de ne plus vivre ce genre de situation: «Vous devez avoir du respect les uns envers les autres. Peu importe avec qui, peu importe ce que ces gens font dans la vie. Ce sont juste les bonnes manières.»