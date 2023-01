Diego Calva doit énormément à Margot Robbie

Diego Calva et Margot Robbie à la première britannique de «Babylon», le 12 janvier 2023. Jeff Spicer/Getty Images for Paramount Pictures

Quand on évoque le long métrage réalisé par Damien Chazelle, on pense immédiatement à Brad Pitt et à Margot Robbie et on a tendance à oublier Diego Calva. Pourtant, l’acteur de 30 ans est la découverte de «Babylon». En dehors de la série «Narcos: Mexico» sur Netflix, il n’avait participé qu’à quelques feuilletons et films dans son Mexique natal. Depuis le début de l’année 2023, il est invité à toutes les cérémonies et grandes fêtes de Hollywood.

Votre personnage de Manny est au centre de l’histoire de «Babylon». Qui est-il?

C’est un rêveur qui essaie de se frayer un chemin à Hollywood car il rêve de travailler dans l’industrie du cinéma. Il rencontre une jeune starlette qui est prête à tout pour être en tête d’affiche de films. Nellie a une telle confiance en elle que Manny est subjugué par cette fille qui est à l’opposé de lui et il tombe amoureux instantanément.

Nellie, qui est jouée par Margot Robbie.

Je lui dois énormément! Margot m’a conseillé, poussé, aidé. Elle m’a ouvert les bras avant même le premier jour du tournage en m’accueillant chez elle. Je logeais dans sa chambre d’amis. Cela m’a aidé à construire notre complicité à l’écran. Je n’avais jamais rencontré une actrice aussi dévouée dans sa préparation et prête à repousser ses limites à l’écran. Je l’admire.

Ressemblez-vous à Manny?

C’est sûr que le parallèle est impressionnant quand je me retrouve aux Golden Globes entouré de stars que j’admire depuis des années. Je prends un jour après l’autre car je ne sais pas ce qui m’attend demain. Comme Manny, je me bats depuis des années pour faire ma place dans le cinéma. Et comme lui, j’ai fait plein de petits boulots sur des tournages pour arriver à décrocher un vrai rôle. Incarner Manny m’a aussi montré ce que je ne dois pas faire, car on a toujours l’option de refuser des choses qui vont contre sa nature.

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris durant le tournage de «Babylon»?

Ce sont surtout les costumes car toutes mes tenues ont été faites sur mesure pour être des répliques parfaites de la mode et des matières de l’époque. Je n’avais jamais expérimenté un tournage aussi grandiose auparavant. Je peux dire que ma carrière d’acteur démarre avec «Babylon».

Comment gérez-vous votre succès naissant?