Fribourg«Je dois être l’homme le plus chanceux du monde»

Un Fribourgeois collectionne les trèfles à 4, 5, 6 et 7 feuilles. En un peu plus d’un mois, il en a trouvé une cinquantaine.

Celui qui, comme Julio, collectionne les trèfles est un ultratrifoliophile.

Julio est depuis toujours un quadrifoliiste. Mais, depuis quelques mois, il est aussi devenu ultratrifoliophile. Autrement dit, s’il se contentait de débusquer les trèfles à quatre feuilles, désormais il les collectionne. Et, le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il s’en sort très bien. En quelques semaines, il a mis la main sur plus d’une cinquantaine de spécimens, dont certains ont même davantage que quatre feuilles. Son record? Un trèfle à 7 feuilles. «Lorsque je me balade et que je vois des trèfles, je ne peux m’empêcher de prendre quelques minutes pour en chercher. Heureusement, j’ai une femme compréhensive. Je dois être l’homme le plus chanceux du monde», rigole-t-il.

À l’image d’un champignonneur, Julio a ses «coins» et il garde les meilleurs pour lui. «J’en ai trouvé pas mal dans la périphérie de Fribourg et à Granges-Paccot», lâche-t-il, sans donner plus de précisions. Un jour, il en a même trouvé une dizaine dans un petit périmètre. Un phénomène qui peut être scientifiquement expliqué (lire encadré). Mais à quoi ces trèfles lui servent-ils? «On dit que le trèfle à 4 feuilles apporte de la chance, à 5 feuilles de la réussite, à 6 feuilles de l’argent et à 7 feuilles la prospérité à vie. On verra dans quelques dizaines d’années si ça a fonctionné», sourit le trentenaire.

En fait, il en a tellement qu’il en distribue à ses proches et amis. «J’ai l’intime conviction que ce sont des porte-bonheur. Alors, quoi de plus normal que d’en faire profiter ceux qui m’entourent?» Julio concède toutefois que les débusquer n’est pas qu’une question de chance. «Mon père a lui aussi une certaine facilité. Je pense qu’il faut avoir le bon coup d’œil et un peu d’entraînement. J’ai trouvé mon premier trèfle par hasard, quand j’étais gamin, et je n’ai jamais arrêté depuis.» Sans grande conviction, il estime aussi que son daltonisme pourrait être un atout.