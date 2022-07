Le quotidien de Navalny en prison : «Je dois m’asseoir des heures sur un banc, sous un portrait de Poutine»

Transféré mi-juin dans un établissement situé à environ 250 km à l’est de Moscou, l’opposant russe détaille ses journées en détention, entre couture et «activités éducatives».

«J’ignore qui ce genre d’activités peut «éduquer»»

Après l’entrée en vigueur d’une nouvelle condamnation judiciaire, l’opposant numéro un du Kremlin a été transféré mi-juin dans une prison située à environ 250 km à l’est de Moscou et réputée pour les mauvais traitements infligés aux détenus. Dans un message publié sur Instagram , Alexeï Navalny détaille son emploi du temps, avec lever chaque matin à 06h00 et travail dans un atelier de couture aménagé dans l’établissement.

«Invoquer un démon violerait le règlement»

En dépit de ce rude quotidien, Alexeï Navalny dit rester «optimiste» et avoir appris par coeur et en anglais des passages de «Hamlet», de Shakespeare. «Les prisonniers qui travaillent avec moi disent que lorsque je ferme les yeux et marmonne des choses dans un anglais shakespearien (...), on dirait que j’invoque un démon», plaisante Alexeï Navalny. «Mais cela ne me traverse même pas l’esprit, car invoquer un démon serait une violation du règlement intérieur», ajoute l’opposant, qui accuse régulièrement les autorités carcérales de lui reprocher des infractions fictives pour durcir ses conditions de détention.