Harris Dickinson se déshabille parce qu'il est jeune

Après des petits rôles comme le Prince dans «Maléfique» face à Angelina Jolie, l’acteur anglais de 25 ans sera le héros du troisième film de la franchise «The King's Man», au cinéma ce 29 décembre 2021.

Comment vous êtes-vous retrouvé en star de ce nouveau «The King’s Man»?

On m ’ a demandé d ’ auditionner pour un film en costume d ’ époque sans me donner aucun détail , sauf qu ’ il se passait en Angleterre au siècle dernier. Je savais que Matthew Vaughn serait le réalisateur et je l ’ admire depuis son film «Layer Cake». C'est uniquement lorsqu ’ on m ’ a proposé le rôle qu ’ on m ’ a expliqué qu ’ il s'agissait d ’ un film de la franchise « The King's Man».

La ressemblance avec James Bond est flagrante dans «Première mission».

007 est l ’ espion gentleman par excellence. Quand on pense espionnage anglais et gangster, on pense à James Bond , mais la ressemblance s ’ arrête là. « The King ’ s Man» apporte un coup de jeune à ce genre d ’ intrigues.

Que peut-on attendre de ce troisième film de la franchise?

J ’ incarne le fils du personnage joué par Ralph Fiennes . O n se retrouve face aux pires tyrans de la planète. Il y a donc une grande complicité père-fils tout au long du film , mais aussi une certaine tension ou rivalité car, comme souvent, les jeunes pensent q u’ ils savent mieux que leurs parents comment faire certaines choses (Harris fait un clin d ’ œil).

Quel a été votre plus gros challenge sur le tournage?

Dans l ’ une des scènes, je dois porter un gars qui fait presque le double de mon poids sur mes épaules. Quand j ’ ai lu le scénario, je pensais laisser ma place à un cascadeur , mais le réalisateur m ’ a demandé de tourner cette séquence pour davantage de réalisme. Impossible de refuse r. E t avoir à me muscler à l ’ avance était un challenge .

Vous tournez souvent dénudé dans vos films. Cela ne vous dérange pas?

Je m e dis que je dois profiter de ma jeunesse pour me déshabiller régulièrement si cela est nécessaire pour un rôle. Être nu à l ’ écran, c ’ est maintenant. À 50 ans, je pense que j ’ éviterai le plus possible (rire s ). En même temps, tout est question d ’ entraînement sportif. J ’ ai passé 4 mois avant le tournage de « The King ’ s Man» à bosser les cascades et la musculation à raison de 5 heures par jour. Après ça, je pouvais me balader torse nu sans problème! C ela fait des décennies qu ’ on demande aux jeunes actrices de se dénuder au cinéma. Je suis fier d ’ apporter un peu d ’ égalité en étant plus déshabillé que mes partenaires féminines.