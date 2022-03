Lexie est fière d'être une Reine de la route

Les deux premières saisons des «Reines de la route» ont fait un carton sur la chaîne du groupe M6 et une troisième a déjà été commandée. Si Lexie, employée de l’entreprise Dreier à Daillens (VD) ne sait pas si elle y participera, elle espère que le programme a permis de faire changer les mentalités de certaines sociétés qui refusent encore d’engager des femmes pour conduire des camions.

Comment vous êtes-vous retrouvée dans cette émission?

On m’a contactée sur Instagram, mais je ne savais pas du tout que c’était le groupe M6 au début. Je pensais que c’était pour aider quelqu’un pour un exposé ou quelque chose du genre. On m’a demandé si je voulais faire découvrir ma passion et j’ai dit oui.

Comment avez-vous réagi en réalisant qu’il s’agissait d’un programme de télévision?

Mal, parce que je ne savais pas dans quoi je m’embarquais. J’étais encore dans mes trois mois d’essai et je ne pensais pas que l’émission impliquerait mon patron. Quand je l’ai appelé pour savoir si on l’avait contacté, il m’a répondu: «Vous faites fort pour votre entrée chez nous!»

Des clients vous reconnaissent-ils?

Certains, oui. Des gens me reconnaissent sur les aires d’autoroute, d’autres klaxonnent quand ils me croisent. C’est assez drôle. Apparemment, la gendarmerie m’a aussi vue à la télévision et arrête mes collègues en espérant me croiser (elle rit).

Comment l’entreprise vit-elle le fait que vous soyez médiatisée?

Ils ont vu les deux saisons et sont très fiers. Ils me soutiennent. Ma vie dans l’entreprise n’a absolument pas changé. D’autres sociétés restent encore très fermées. Quand j’ai fait des offres d’emploi, certaines m’ont répondu qu’elles n’engageaient pas de femmes. On essaie de faire changer les choses avec une émission comme «Les Reines de la route».

Être une femme dans ce métier, c’est encore compliqué?

Il m’est arrivé d’entendre des remarques sexistes. On m’a déjà dit que parce que j’étais une femme, on ne m’aidait pas à décharger le camion. C’est encore très masculin malheureusement, même si les apprentissages sont ouverts aux femmes, ça reste compliqué. Je dois prouver davantage de choses que mes collègues masculins. Si je suis de mauvaise humeur, on va dire: «Elle a ses règles», si je n’arrive pas à porter quelque chose, on me dira de changer de métier.

Que répondez-vous aux personnes qui critiquent le côté pas écologique du transport routier?

Nous utilisons l’AdBlue (ndlr: un liquide anti-pollution) pour nos camions et il existe maintenant des camions à hydrogène et électriques. Par rapport à son poids, un camion consomme beaucoup moins qu’une voiture et est soumis à beaucoup plus de normes anti-pollution.