Afghanistan - Une journaliste sommée d'évacuer son hôtel

Afghanistan : «Je dois quitter l’hôtel, je vous écris après»

Une journaliste italienne en duplex depuis sa chambre d’hôtel à Kaboul a dû évacuer les lieux en catastrophe, mardi. Des talibans étaient en train de tirer à l’extérieur.

«Je dois quitter l’hôtel! Ils sont venus pour me dire ça!» a fébrilement expliqué la journaliste à ses collègues en plateau. «Je vous écris après», a-t-elle ajouté, visiblement inquiète. Ces images ont été diffusées plus tard par la chaîne, qui a rapidement pu reprendre contact avec sa journaliste. La jeune femme avait finalement trouvé refuge dans le hall de son hôtel. «Ils sont venus me chercher dans ma chambre et m’ont dit de descendre. Il y avait une manifestation en faveur des militaires protégeant le Panshir. Les talibans sont arrivés avec des pick-up, ont commencé à tirer en l’air et ont touché les fenêtres de l’hôtel où je loge», a témoigné la journaliste.