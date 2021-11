Ryan Reynolds fait de son mieux avec ses gosses

Ryan Reynolds. imago images/ZUMA Wire

Quand un des meilleurs voleurs d’œuvres d’art s’associe au meilleur profiler du FBI pour arrêter la plus recherchée des voleuses, cela donne un thriller qui mélange action et comédie avec Ryan Reynolds, Dwayne Johnson et Gal Gadot. Actuellement au cinéma, «Red Notice» sera diffusé sur Netflix dès le 12 novembre 2021. Rencontre avec le Canadien de 45 ans.

Vous êtes souvent au cœur de cascades durant vos tournages. Est-ce que vous aimez les films d’action?

Ce que j’aime avant tout, c’est la diversité au cinéma. Je vous dirais que, à mon âge, j’aimerais avoir le pouvoir de me régénérer instantanément pour soigner mes bobos. Quand on a la quarantaine, ça devient beaucoup moins drôle de tomber sur un sol de ciment! Parce que non seulement, je tourne des films d’action depuis des années, mais j’ai aussi des enfants qui adorent me sauter dessus ou me mettre un «gentil» coup de poing dans la figure pour me réveiller quand je dors. (Rire.)

Comment vous préparez-vous pour éviter les blessures ou les accidents durant les cascades?

Je m’entraîne encore plus dur aujourd’hui qu’à 20 ans durant les mois qui précèdent le tournage. Je fais de la musculation deux heures par jour. Le challenge est de garder un programme strict aussi bien pour l’entraînement que pour la nutrition. Mais il n’y a rien de plus ennuyeux que d’avaler deux poulets en vingt-quatre heures. Autant dire que les desserts et les crèmes glacées sont rarement à mon menu.

Vous venez d’annoncer que vous allez arrêter provisoirement votre carrière durant près d’un an. Est-ce pour vos enfants?

Rien n’est plus important pour moi que ma famille. Blake (ndlr: Lively, l’actrice qu’il a épousé en 2012) et moi avons mis un système en place où nous travaillons à tour de rôle pour que l’un de nous deux soit toujours avec nos enfants (James, 6 ans, Inez, 5 ans, et Betty, 2 ans). Même durant mes tournages, nous nous déplacions tous ensemble pour ne pas être séparés. Pour être honnête, je me fais un plaisir de n’avoir rien sur mon planning pour me consacrer à 100% à ceux que j’aime.

Comment vous comportez-vous avec eux?