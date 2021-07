MONTHEY (VS) - «Je faisais pleinement confiance à mon chef de chantier. C’est lui qui nous donnait les consignes»

Le 3 mars 2017, un contremaître, marié et père de trois enfants, perdait la vie à Collombey (VS), alors qu’il maintenait à hauteur de poitrine deux éléments préfabriqués de 590 kilos chacun pour les guider en direction d’une dalle. Déséquilibré, le malheureux a été écrasé.

Un témoignage modifié

Selon le rapport d’accident de la Suva, «si l’élément déclencheur est une rafale de vent, la cause principale de l’accident est un mauvais élingage (ndlr: une mauvaise utilisation des sangles de levage).» Une thèse qui n’est pas remise en question par les parties au procès. Reste à savoir si le grutier aurait dû intervenir pour éviter le drame ou si seul le contremaître est responsable de son décès accidentel.

Devant le Tribunal de Monthey, le grutier a peiné à se rappeler des propos tenus lors de ses diverses auditions: «D’où je me trouvais (ndlr: à 40 mètres de hauteur), je ne pouvais pas voir comment étaient accrochées les charges», a-t-il indiqué, modifiant certains propos tenus entre 2017 et 2020. «Je faisais pleinement confiance à mon chef de chantier. C’est lui qui nous donnait les consignes, notamment en matière de sécurité.»

Une profonde détresse morale

«Bien qu’il se soit trouvé dans la cabine de la grue, l’accusé aurait dû remarquer le mauvais élingage, dès lors qu’il avait effectué le levage de charges similaires, le matin», pense Me Alexandre Guyaz, l’avocat de la famille du contremaître vaudois. «Dans cette affaire, les torts sont très largement partagés.» «Certitude: ce n’est pas une question de fatalité», observe le procureur Grégoire Comtesse. «Un grutier peut être tenu responsable de contrôler une charge, pour autant qu’il puisse la voir», estime Me Albert Habib. L’avocat du prévenu s’est étonné de l’absence du troisième ouvrier, partie prenante de la manœuvre, au procès.

L’audience a mis en exergue la profonde détresse morale d’une famille dévastée par le deuil et le désarroi de l’accusé: «Aujourd’hui, je n’ai plus de travail, plus de métier. Je vis du RSA (450 euros par mois). Je pense beaucoup à la famille de mon chef, qui était aussi un ami.»