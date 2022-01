New York : «Je ferai tout pour m’assurer que Trump est mort»

Un Américain de 72 ans a été arrêté après avoir prévenu à plusieurs reprises les autorités de son intention d’en finir avec l’ex-président américain, a annoncé lundi la justice new-yorkaise.

Un homme de 72 ans, qui avait prévenu les autorités américaines de son projet de tuer Donald Trump avant et après l’élection présidentielle de 2020, a été arrêté lundi matin, a annoncé le bureau du procureur fédéral de Brooklyn.

Thomas Welnicki, 72 ans, «a sciemment et délibérément menacé de tuer, d’enlever et d’infliger des blessures corporelles» à l’ancien président américain, peut-on lire dans le document judiciaire diffusé lundi pour soutenir le mandat d’arrêt.

Le suspect, arrêté par les agents du Secret Service – l’agence chargée notamment de protéger les présidents et vice-présidents américains –, devait être présenté lundi devant la justice.

Selon le document, l’homme avait téléphoné au moins trois fois, entre le 24 septembre et le 2 décembre 2021, au bureau new-yorkais du Secret Service pour faire part de ses intentions, en demandant des renseignements sur la protection de Donald Trump et en affirmant avoir déjà possédé une arme à feu.

Il qualifiait Trump de «Hitler»

Le septuagénaire avait déjà proféré des menaces à l’été 2020, avant l’élection présidentielle et auprès des services de police du Capitole, à Washington, en assurant qu’il se «procurerait des armes et ferait tomber» Donald Trump si ce dernier perdait le scrutin et n’admettait pas sa défaite.