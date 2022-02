Marina Foïs force son fils à regarder The Voice

Marina Foïs : «Je force mon fils à regarder «The Voice»

L’actrice Marina Foïs ne loupe jamais son émission favorite, même si cela peut créer des tensions avec le plus jeune de ses garçons.

«Je regarde «The Voice» avec une assiduité. Je suis peut-être la Française la plus assidue, a-t-elle confié à Brut. D’ailleurs, je force mon fils le plus jeune, parce que le plus grand c’est trop tard, mais vraiment je le force à regarder avec moi. Je crois que c’est la dernière saison où je vais pouvoir.» Lors d’un récent prime du programme, la Franco-Italienne de 52 ans s’est même «engueulée» avec son fiston, Georges, âgé de 13 ans «parce qu’il n’en pouvait plus». Et l’ex-membre de la troupe Les Robins des Bois d’en rajouter une couche, avec son humour décalé: «Mais je pourrais le punir pour qu’il regarde. Je vous jure hein.»