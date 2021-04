D’ailleurs, même quand un test de dépistage rapide n’est pas éloquent, la police pourrait signaler au ministère public les signes correspondants (somnolence, lenteur des réactions, etc.) si elle estime votre attitude suspicieuse. Si les soupçons se confirment, vous vous exposeriez à un retrait de permis de conduire et à une amende, voire à une peine de privation de liberté pouvant atteindre trois ans dans les cas les plus graves (art. 16c al. 1 let. c en relation avec l’art. 16c al. 2 let. a LCR et l’art. 91 al. 2 let. b LCR).