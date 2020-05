Laura Harrier

«Je garde la tête froide en toutes circonstances»

Laura Harrier est l’une des stars de «Hollywood», la nouvelle minisérie de Ryan Murphy disponible dès le 1er mai sur Netflix.

Cette minisérie est un mélange de fiction et de réalité historique du cinéma à Hollywood dans les années 1940. Pouvez-vous nous en dire plus ?

J'incarne Camille, une jeune Black qui espère faire sa place et devenir une star dans le cinéma de cette époque où les actrices de couleur étaient limitées aux rôles secondaires. Je me suis inspirée de Dorothy Dandridge qui a été le première comédienne noire à être nominée pour un Oscar de la meilleure actrice en 1954. C'est elle qui a dû surmonter beaucoup d'obstacles à Hollywood.

C’est plus facile pour une fille comme moi aujourd’hui car il y a plus d’opportunités quelle que soit sa couleur de peau, mais ne croyez pas que le racisme n’existe plus. J’enrage lorsque je lis que certains patrons de Hollywood pensent qu’un film avec des comédiens noirs en tête d’affiche ne peut pas attirer un large public. C’est une idée reçue contre laquelle on doit continuer de se battre.