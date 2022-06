Chris Hemsworth veut être Thor jusqu’à être viré

Chris Hemsworth : «Je jouerai Thor jusqu’à ce qu’on me vire»

L’acteur australien, indissociable de son personnage dans les films Marvel, a livré son point de vue sur son avenir dans la peau du dieu au marteau.

«Thor: Love and Thunder», dont la bande-annonce a fait jaser , est attendu sur nos écrans le 6 juillet 2022. Chris Hemsworth a profité de la projection du blockbuster en avant-première à Los Angeles pour donner son opinion sur le futur de son personnage, qu’il incarne depuis 2011 et le film «Thor» réalisé par Kenneth Branagh.

«Chaque fois que je joue Thor je me dis que c’est la dernière fois qu’ils (ndlr: les producteurs) me laissent l’incarner», a d’abord expliqué l’acteur australien de 38 ans à la chaîne Extra. Chris Hemsworth a ensuite blagué qu’il reviendrait «encore et encore» dans la peau du dieu au marteau: «Et ce jusqu’à ce que quelqu’un me fasse virer du plateau de tournage». Il a également répété que ce rôle était à ses yeux «une joie absolue». «Et je suis toujours partant quand il s’agit de faire n’importe quoi qui me procure de la joie».