Etats-Unis – «Je l'ai vu heurter Jason. Et là j'ai entendu des tirs»

États-Unis : Émoi après la mort d’un homme noir abattu par un policier blanc

Un policier, qui n’était pas en service, a tué Jason Walker samedi dernier en Caroline du Nord, dans des circonstances encore confuses.

Samedi après-midi, le policier, employé depuis 2005 par la ville, n’était pas en service. Il roulait à bord de son véhicule avec sa femme et sa fille, quand il a croisé Jason Walker, un homme de 37 ans non armé qui traversait la rue près de la maison de ses parents. Quelques instants plus tard, il ouvrait le feu sur Jason Walker qui a rapidement succombé à ses blessures.

Boîte noire

Ce qui s’est passé entre-temps fait l’objet de versions différentes. Dans une vidéo amateur, filmée juste après le drame et mise en ligne, le policier explique à des collègues appelés sur place que Jason Walker s’est jeté au milieu de la rue et qu’il a freiné pour l’éviter.

«Je l’ai vu freiner brusquement, s’arrêter et repartir», a raconté Elizabeth Ricks sur la chaîne ABC. «Je l’ai vu heurter Jason (…) et son corps a atterri sur le pare-brise. Et là j’ai entendu des tirs. Je crois qu’il a tiré le premier coup à travers le pare-brise et trois autres fois en dehors du véhicule», a-t-elle ajouté.