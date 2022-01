Alexeï Navalny : «Je l’ai fait, je ne le regrette pas une seconde»

Arrêté il y a tout juste un an, l’opposant russe a confié sur les réseaux sociaux n’avoir aucun regret concernant son combat et son retour au pays.

Un an jour pour jour après son arrestation, Alexeï Navalny assure qu’il ne regrette pas d’être revenu en Russie. L’opposant russe appelle par ailleurs ses concitoyens à «ne pas avoir peur». «Je l’ai fait, je ne le regrette pas une seconde», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux, au sujet de sa lutte contre le Kremlin et de son retour au pays. «Après un an de prison, je vous dis ce que j’ai crié à ceux (qui me soutenaient alors) devant le tribunal: n’ayez pas peur», a encore dit l’opposant, dont les messages sur les réseaux sont diffusés régulièrement.