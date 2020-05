Actualisé 08.05.2020 à 16:50

Saint-Gall

«Je l’ai juste saisi par le col et secoué»

Un retraité de Rorschach a été condamné pour avoir attaqué un garçon de 10 ans et l’avoir insulté en proférant des propos racistes. Il assure ne rien avoir fait de mal.

de ofu

Keystone

«Ils veulent me faire porter le chapeau. Je ne suis pas un raciste!» Le retraité interrogé vendredi par «Blick» est hors de lui. Le 7 novembre dernier, ce Saint-Gallois de 74 ans est allé chercher son petit-fils à l’école de Rorschach. A proximité de l’établissement scolaire, il a croisé un garçon à la peau foncée, arrivant à vive allure à vélo sur un chemin pourtant interdit aux cyclistes. «Je lui ai dit sympathiquement qu’il n’avait pas le droit de rouler sur ce chemin», assure le septuagénaire. Et d’ajouter: «Mais il n’a rien voulu savoir. Il a même voulu me lancer un caillou. Totalement irrespectueux! Il m’a provoqué. Je l’ai pris par le col et je l’ai secoué. Et je lui ai dit ‘pas comme ça mon petit’.»

Selon «Blick», la situation a dégénéré quand les deux soeurs du garçon sont arrivées. «L’accusé a traité les trois enfants de nègres», peut-on lire dans l’ordonnance pénale via laquelle le Saint-Gallois vient d’être condamné. Il a écopé d’une peine pécuniaire avec sursis pour discriminations raciales et voies de fait. Il doit par ailleurs s’acquitter d’une amende de 750 francs. Selon un rapport médical, la soeur aînée a subi une contusion au niveau de la mâchoire et une blessure à la main gauche lors de l’altercation. Le garçon, lui, a été légèrement blessé au niveau de la main droite et du buste.

Il fera recours

Le senior accusé nie les faits: «Jamais je ne dirais une chose pareille! Je me suis juste emporté en disant qu’ils pouvaient retourner en Afrique si la Suisse ne leur convenait pas.» Et en ce qui concerne les blessures: «Je me suis défendu, c’est tout! Je n’ai jamais attaqué les enfants. Je soupçonne la famille de vouloir encaisser des dommages et intérêts.»