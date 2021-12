France : «Je l’ai pris par les pieds, je l’ai sorti et tout a cramé»

Un sans-abri a sauvé la vie d’un brocanteur pris au piège d’un incendie, lundi à Lyon.

Un incendie s’est déclaré lundi dans une brocante du Ve arrondissement de Lyon, après la chute d’un radiateur. La boutique a été détruite, mais sans l’intervention héroïque d’un sans-abri, l’issue de cet incident aurait pu être plus dramatique. En apprenant que quelqu’un se trouvait encore dans le bâtiment, Fabrice s’est précipité à l’intérieur sans se poser de questions. «J’ai trouvé le monsieur qui était allongé trois mètres derrière la porte. Il était conscient, mais il ne bougeait plus. Je l’ai pris par les pieds et je l’ai sorti et tout a cramé», raconte-t-il à BFMTV.