Viol d’une transgenre à Paris : «Je l’ai supplié de ne pas me faire de mal, il me menaçait avec son couteau»

Au deuxième jour du procès d’un homme accusé d’avoir violé une prostituée transgenre en 2018 dans le Bois de Boulogne, la victime a livré un témoignage glaçant à la barre.

«J’étais terrorisée»

«Je l’ai supplié de ne pas me faire de mal. Tout le temps, il m’a menacée avec son couteau. (...) Je pleurais beaucoup. J’étais terrorisée», témoigne en larmes Cristina, en pantalon de jogging noir et sweat rose à capuche.

Traumatisme

Puis la parole est donnée à l’accusé. «Je m’en veux énormément», dit-il à la cour. «Je ne suis pas indifférent face à ce que vit Cristina». Il a reconnu le viol et l’usage d’un couteau, mais il est confus dans ses explications. Quand Cristina a refusé un rapport non protégé, il est allé à l’avant de sa voiture, raconte-t-il. «Plutôt que de prendre mon porte-monnaie, j’ai pris le couteau» dans le vide-poche, assure-t-il.

Sa mère a raconté plus tôt à la cour le traumatisme familial et en particulier de l’accusé, qui a été «témoin de massacres».

Deux ans et demi après les faits, Cristina continue de subir les conséquences de ce viol au quotidien. «Je n’ai plus retravaillé, j’ai trop peur. Je n’ai plus de logement. Parfois, je n’ai pas assez d’argent pour manger». Elle est hébergée à droite à gauche. «Mais quand la police m’appelle pour me poser des questions, les amis qui m’hébergent me demandent de partir». En situation irrégulière, ils ne veulent pas de problème.