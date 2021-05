Traque dans les Cévennes (F) - «Je l’appelle à revenir à la raison, à déposer les armes»

Plantiers (F) : Le procureur appelle le fugitif des Cévennes à se rendre pacifiquement

Eric Maurel, procureur de la République de Nîmes, a appelé le jeune homme responsable du meurtre de son patron et d’un collègue à «déposer les armes» et se rendre pacifiquement.

Le procureur de la République de Nîmes Eric Maurel a appelé mercredi le jeune homme de 29 ans qui a fui dans la forêt mardi après avoir tué son patron et un collègue dans le village cévenol des Plantiers à se rendre pacifiquement.

«Il est peut-être en mesure de m’entendre» et «j’aurais des messages à lui passer», a déclaré le magistrat en s’adressant à la presse dans le village voisin de Saumane: «Je l’appelle à revenir à la raison, à déposer les armes, et à venir s’expliquer sur son passage à l’acte dans le cadre d’une reddition pacifique».

Un profil complexe

Le suspect, au profil complexe, adepte de la chasse et du tir sportif et qui aurait aimé être tireur d’élite dans l’armée, a au moins deux armes avec lui «une arme de poing et une arme longue dont les caractéristiques laissent envisager une dangerosité toute particulière» avec une portée potentielle de 300 mètres, a ajouté le procureur.