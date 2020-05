Ciné en quarantaine

«Je le voyais et le revoyais chaque semaine»

«Cette semaine, on regarde quoi?» Le réalisateur Fisnik Maxhuni vous conseille quatre longs métrages coups de coeur à voir chez vous.

Né au Kosovo, Fisnik Maxhuni est arrivé en Suisse quand il était enfant. Il a grandi à Neuchâtel et après un Master à Londres, il a obtenu un second Master de cinéma entre l'ECAL et la HEAD. Il travaille actuellement sur un long métrage, qu'il espère tourner au Kosovo à la fin de l'année.