Afghanistan

«Je les ai tués parce qu'ils ont tué mes parents»

Une adolescente a tué deux talibans et en a blessé plusieurs autres, pour venger ses parents que les insurgés venaient d'abattre devant leur maison, en raison de leur appui au gouvernement.

Qamar Gul, âgée d'une quinzaine d'années, a tué la semaine dernière deux insurgés armés qui avaient fait irruption au domicile familial dans un village situé dans le district de Taywara dans la province de Ghor. Les talibans ont tué ses parents, en raison de leur appui au gouvernement, «Je ne les crains plus et suis prête à les combattre de nouveau», a déclaré au téléphone à l'AFP l'adolescente, qui se trouve au domicile d'un membre de sa famille.

«Ils ont emmené mon père et ma mère à l'extérieur et leur ont tiré dessus à plusieurs reprises. J'étais terrifiée», se remémore Qamar Gul. Mais quelques instants plus tard, «la colère a prise le dessus».