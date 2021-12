Sembrancher (VS) – «Je leur demande pardon pour mes fautes»

L’affaire fait froid dans le dos. Après avoir abusé de deux de ses filles par le passé – sans jamais qu’une plainte ne soit déposée–, un homme aujourd’hui âgé de 74 ans est jugé par le Tribunal d’Entremont pour avoir poursuivi sa série de perversités (attouchements) aux dépens de cinq de ses petits-enfants. Les faits se sont déroulés entre 2009 et 2015 alors que les bambins étaient âgés entre quatre et dix ans.

Ce mercredi matin, le septuagénaire s’est excusé: «J’ai honte. Je suis misérable. Je me repends. J’espère que mes aveux pourront atténuer leurs souffrances et qu’elles pourront (ndlr: les victimes) enfin se reconstruire. Je leur demande pardon pour mes fautes.»

Une phrase lourde de sens

La procureure Angélique Duay a requis quatre ans de prison ferme, desquels seront déduits sept mois et demi passés en détention préventive. Lors de sa plaidoirie, la représentante du ministère public a estimé que le prévenu «minimisait et banalisait la responsabilité de ses actes.» Comme pour faire écho à ce sentiment, l’accusé a eu cette phrase lourde de sens en fin de procès: «Je ne veux pas détruire ma famille. J’espère, qu’un jour, on puisse à nouveau se rapprocher avec les enfants qui se sont dénoncés.» Un lapsus, ou non, révélateur du chemin encore à parcourir afin de comprendre tous les tenants et aboutissants de ses actes.