Automobile : «Je lui ai Mike Tysonné la tête!»: violent accrochage entre deux pilotes

Lors d’une course de Nascar Roots, un certain Andrew Grady s’en est pris à l’un de ses concurrents, responsable selon lui d’avoir causé son accident.

Une course de Nascar Roots - branche régionale du célèbre organisme qui régit les épreuves de stock-car aux États-Unis - à Martinsville, en Virginie, a viré au pugilat entre deux pilotes ce samedi.

Frustré d’avoir percuté un mur avec sa voiture, achevant prématurément ses qualifications, Andrew Grady est totalement sorti de ses gonds. Selon lui, cet accident a été provoqué par l’un de ses concurrents, dénommé Davey Callihan. Et il a souhaité le lui faire payer physiquement. Dans les minutes qui ont suivi ce fait de course, Grady s’est précipité vers Callihan, encore à bord de son bolide, et l’a roué de coups de poing à travers la fenêtre. Il a fallu l’intervention de tierces personnes pour le stopper dans son élan et l’éloigner.

«Vous avez ce genre d'idiots qui viennent ici et courent avec nous alors qu’ils n'ont rien à faire avec une voiture, pas même une tondeuse à gazon, a-t-il pesté auprès du média Racing America. Il n’était même pas proche de moi! Il a plongé à l’intérieur. Il m’a accroché et a sorti Brandon Pierce dans le même temps. Je voulais lui parler et il m’a fait un doigt d'honneur! Alors j’ai commencé à lui «Mike Tysonner» ( sic) la tête! »

«Vous avez ce genre d'idiots qui viennent ici et courent avec nous alors qu’ils n'ont rien à faire avec une voiture, pas même une tondeuse à gazon» Andrew Grady, pilote de Nascar Roots

Dans la foulée, Davey Callihan a nié avoir adressé un doigt d’honneur à son rival et a livré sa version des faits: «Je voulais juste changer de position. De mon point de vue, nous étions proches. Quand il y a 95 voitures, vous ne pouvez pas offrir le moindre espace et je devais m’engouffrer dans la brèche. Je m’excuse auprès de Grady, mais on se bat pour notre vie, alors j'ai fait ce que je devais faire.»

Un accrochage similaire avait déjà eu lieu en avril lorsque Sam Mayer et Ty Gibbs, deux jeunes pilotes américains, en étaient venus aux mains après une course de Xfinity Series, la seconde division de la NASCAR aux Etats-Unis.