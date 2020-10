50 Cent : «Je m'en fous qu'il n'aime pas les Noirs, je vote Trump»

Le rappeur américain est scandalisé par le programme fiscal de Joe Biden, qui veut taxer les grandes fortunes. Il votera donc Donald Trump aux prochaines élections et l’a fait savoir.

En citant ce chiffre, le New-yorkais fait référence au programme fiscal du candidat démocrate Joe Biden, qui prévoit de taxer à plus de 60% les revenus supérieurs à 400 000 dollars en Californie et à New York City. Une proposition que Curtis Jackson III voit d'un très mauvais œil, lui qui a déjà frisé la faillite personnelle en 2016, après avoir contracté de multiples dettes.