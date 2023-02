Nabilla se couvrira toujours devant ses fils

Nabilla : «Je me couvrirai toujours devant mes fils»

Nabilla est très pudique avec ses deux enfants, Milann, 3 ans, et Leyann, 8 mois.

Si Nabilla n’a jamais eu peur de montrer ses courbes devant les caméras, elle est en revanche très pudique avec ses deux enfants, Milann, 3 ans, et Leyann, 8 mois, qu’elle a eus avec son mari, Thomas Vergara . Sur Snapchat, l’influenceuse franco-suisse de 31 ans a répondu à une internaute qui lui a demandé pourquoi elle ne s’était mais mise nue devant son fils aîné: «J’évite. Je n’ai que des hommes à la maison et j’ai été élevée dans la pudeur. Donc je m’inspire de mon éducation. Je n’ai jamais vu mon père nu.»

L’ex-candidate de téléréalité, qui remercie les haters de ses débuts, a précisé qu’elle prenait des bains avec Milann en étant vêtue d’un maillot de bain. «Je me couvrirai toujours devant mes fils. Et c’est pareil pour Thomas», a-t-elle dit avant de préciser son point de vue: «Pour moi, c’est naturel de ne pas se mettre nu devant ses enfants. Il y en a qui disent que ce n’est rien, que c’est naturel. Mais pour moi, c’est naturel de ne pas être nue devant mes enfants. J’apprends à mon fils que personne ne doit voir ses parties privées, que c’est à lui. Je trouve les mots que je peux, mais en aucun cas je vais sortir mes seins ou mes fesses devant mes fils. En plus, ce sont des garçons. Ce n’est pas possible.»