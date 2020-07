Miss France a eu chaud

«Je me demandais où le feu pouvait surgir»

Miss France a vu la mort de près dans la nuit du 3 au 4 juillet 2020. Elle est revenue sur son sauvetage par les pompiers.

L’incendie, qui a fait un mort et une douzaine de blessés, s’est déclenché durant la nuit. L’actuelle Miss France ne dormait pas encore. «J’ai entendu des cris et j’ai pensé que des voisins avaient un peu bu. J’ai ouvert la porte de mon appartement et j’ai vu cet énorme nuage de fumée. Prendre l’escalier était impossible. Je suis retournée chez moi et je me suis enfermée sur le balcon», a-t-elle détaillé. Si la jeune femme a tenu bon en attendant les pompiers, c’est grâce à ses voisins: «Ils ont essayé de me calmer. Le couple dont l’appartement est à la droite du mien me répétait: Clémence, ça va aller. Raconte-nous ta journée. Mon voisin du dessous m’a envoyé une serviette imbibée d’eau car je n’avais rien pour me couvrir le visage. Et la personne âgée qui vit au-dessus me rassurait aussi. Il y a eu une belle solidarité.»