Sefolosha sous le choc

«Je me fais du souci pour ma fille»

Le basketteur vaudois Thabo Sefolosha, lui-même victime de violences policières en 2015 à New York, dit son indignation quant à la situation aux Etats-Unis.

Thabo Sefolosha sait exactement de quoi il parle, lorsqu’il évoque le fléau du racisme et les violences policières aux Etats-Unis. En janvier 2015, à la sortie d’une boîte de Manhattan, le premier joueur suisse à avoir évolué en NBA avait vécu une altercation avec les forces de l’ordre, conclue par une fracture de la cheville. «Je sais exactement à quel point il est possible de tomber dans une telle situation, explique-t-il dans une interview accordée à la NZZ. Je me suis entretenu avec des victimes de brutalités policières et, lorsque j’entends leurs témoignages, je me dis que, cette nuit-là à New York, j’avais un ange gardien.»